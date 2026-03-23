Al que extrañan es a Colunga como coordinador de Morena, van dos diputadas que se le van a Cuauhtémoc

El secretario Santiago De la Peña Grajeda cuestionó las expresiones del coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada quien en días pasados comparó su trabajo con el de César Jáuregui en la Secretaría General de Gobierno: “no está claro porque él dice, él le atribuye esa esa idea a la gobernadora”.

Asimismo, dijo que, según ha escuchado de algunos legisladores de Morena, a quien sí extrañan como coordinador de bancada es al exdiputado Miguel Ángel Colunga Martínez y que en los dos periodos en los que Cuauhtémoc Estrada ha estado al frente del Grupo Parlamentario, se le han ido dos diputadas.

“Frecuentemente veo a algunos de sus compañeros diputados y al que sí extrañan, pues es al ex coordinador Colunga, pero bueno, pues eso es un asunto de ellos. Creo que el registro de que en dos periodos consecutivos de él como coordinador se le hayan ido dos diputadas por la misma razón, hablando ahora de este tema de violencia política en contra de la mujer, pues yo creo que eso habla de los hechos. No me gustaría ahondar más porque no es un pleito personal entre él y yo, simplemente hay que remitirnos a los hechos”.