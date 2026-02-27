“Ahora sí les vamos a cuidar las manos a los rateros de Morena; PAN alista un ejército electoral para el 2027”

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Chihuahua, Alfredo Chávez, informó que las bases del Partido Acción Nacional ya alistan un “ejército electoral” para los comicios del 2027, pues recalcó que “ahora sí les vamos a cuidar las manos a los rateros de Morena”.

“En el 2027 yo le aseguro que tendremos un 100 por ciento de representación en las casillas, porque ahora sí les vamos a cuidar las manos a los rateros de Morena”, dijo Chávez Madrid.

El coordinador panista argumentó que “estamos regresando a un escenario político de los años 70, donde no había autoridad electoral, donde vemos que hay una autoridad electoral que quiere cooptar Morena, por lo que hago el llamado a la gente a que cuide las casillas, hago un llamado a los chihuahuenses de bien, a los hombres y mujeres de Chihuahua, a que se contacten con Acción Nacional y a que se capaciten para cuidar las casillas, porque estamos en un escenario de regresión democrática y que tenemos que cuidar las elecciones”.

Alfredo Chávez señaló que para eso ya han tenido varias reuniones con la dirigente estatal Daniela Álvarez, porque “nos interesa mucho el tema del ejército electoral, que la gente que esté bien capacitada. La gente del PAN es muy noble, los militantes, hombres y mujeres, nuestros simpatizantes, estoy convencido que van a salir a cuidar las casillas”.