Agradece municipio de Santa Bárbara al secretario Rafael Loera por envío de apoyos invernales

La Presidencia Municipal de Santa Bárbara agradeció a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), encabezada por Rafael Loera, así como a la gobernadora Maru Campos, por sumar esfuerzos y realizar el envío de diversos apoyos invernales, destinados a atender a los sectores de la población que más lo necesitan.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento destacó que, gracias a la coordinación con el Gobierno del Estado, fue posible brindar apoyo a un importante número de familias de distintas colonias del municipio, y reconoció la respuesta oportuna y solidaria de la administración estatal.

De igual manera, se informó que los apoyos entregados consistieron en paquetes alimentarios del programa NutriChihuahua, así como cobijas, los cuales fueron distribuidos en sectores prioritarios, con el objetivo de que las personas beneficiadas pudieran hacer frente a las bajas temperaturas que se presentaron en la región.

El municipio reiteró su agradecimiento por estos apoyos y destacó que la suma de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno permite atender de manera más efectiva las necesidades de la población de Santa Bárbara.