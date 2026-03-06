Agentes municipales detienen a tres y les aseguran casi 400 porciones de supuesta droga y dinero en efectivo

Cuando realizaban supuestas acciones de narcomenudeo, agentes municipales de la Subdirección Táctica detuvieron a dos hombres y una mujer a quienes les aseguraron un total de 389 porciones de dos diferentes sustancias tóxicas y casi 25 mil pesos en efectivo probablemente producto de la venta.

La detención se llevó a cabo la noche del jueves 5 en las calles Niños Héroes y 31 cuando los policías de grupos especiales realizaban un recorrido de refuerzo a la seguridad en la zona y sorprendieron a las personas mencionadas en actitud sospechosa que al verlos llegar se subieron a una Ford Escape modelo 2013 de color gris, en la cual supuestamente intentaban huir.

Una vez que bajaron de su vehículo, se identificó al conductor de nombre Jonathan P. G., de 30 años, quien poseía 42 envoltorios de supuesta heroína y 11 de polvo similar a la cocaína, mientras que al copiloto de nombre Oscar David P. G., de 36 años de edad se le aseguraron 192 porciones de supuesta heroína y $6,440.00 pesos.

En tanto a la mujer identificada como Guadalupe G. S., de 44 años, le encontraron 144 porciones de supuesta heroína y $18,550.00 pesos en efectivo. Junto con ellos fue detenida otra persona que los acompañaba por agredir verbalmente a los agentes de la Policía Municipal y dijo llamarse Fabián Alberto J. R., de 38 años.

En cuanto a los 3 probables responsables de delitos contra la salud, se les puso a disposición del área especializada de la Fiscalía General del Estado para integrar la carpeta de investigación del caso y determinar su situación jurídica, instancia a la cual se le anexaron también las sustancias mencionadas.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.