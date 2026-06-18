Agentes municipales de K9 aseguran armamento a conductor de Nissan

Agentes de K9 detuvieron al sur de la ciudad a un automovilista en posesión de un arma de fuego, así como 30 cartuchos útiles de calibre .38 especial que trasladaba en la cajuela de un auto Nissan, por lo cual se puso a disposición de la Fiscalía General de la República.

El probable responsable de nombre Gerardo R. D., de 32 años de edad, transitaba en su auto por las calles De la Cañada y Granjero, en el fraccionamiento Los Girasoles, cuando se le pidió detener la marcha tras observarlo arrojar un objeto hacia el exterior.

Luego de efectuar una revisión de rutina fue que se encontró en la cajuela del auto Nissan Sentra azul marino, modelo 2007, una caja y dentro de ella una pistola de color gris con cachas en negro y los 30 cartuchos en una caja blanca de plástico, mismos que se aseguraron de inmediato para ponerlos a disposición de la FGR junto con el detenido, mientras que el vehículo fue trasladado a un corralón particular para su resguardo.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.