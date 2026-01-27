Agentes del ICE apoyarán la seguridad en JO de Invierno en Italia, señalan

Roma. El personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ayudará a proteger a las delegaciones estadunidenses en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, dijo este martes una fuente de la embajada estadunidense, confirmando informaciones de medios locales y provocando la ira de algunos políticos italianos.

Los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza han sido objeto de fuertes críticas en Estados Unidos por su aplicación de las medidas de represión de la migración del presidente Donald Trump, después de que dos ciudadanos estadunidenses murieran baleados en incidentes separados este mes en el estado de Minesota.

La fuente de la embajada, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del ICE respaldaría al servicio de seguridad del Departamento de Estado de EU en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina del 6 al 22 de febrero.

Los agentes de HSI no llevarán a cabo ninguna actividad de control de la migración durante su estancia en Italia, sino que su objetivo será “mitigar los riesgos de las organizaciones delictivas transnacionales”, dijo la fuente, sin dar más detalles.

“Todas las operaciones de seguridad permanecerán bajo la autoridad italiana”, añadió la fuente.

Portavoces del ICE no respondieron inmediatamente a las preguntas sobre el despliegue en Italia.

En el pasado, HSI ha estado presente en grandes acontecimientos deportivos tanto en EU como en el extranjero, incluidos el Supertazón y los Juegos Olímpicos en el extranjero, como parte de asociaciones internacionales relacionadas con la trata de seres humanos y el tráfico de drogas, dijo un antiguo responsable.

Aunque la misión de la HSI se centra en la delincuencia transnacional, muchos agentes estadunidenses han sido destinados a tareas rutinarias de control de la migración.

La fuente de la embajada estadunidense dijo que la HSI también había estado presente en los Juegos Olímpicos de 2024 en París.

La participación de ICE provoca ira y protestas en Italia

Sin embargo, algunos políticos italianos, incluido el líder de uno de los partidos de la coalición derechista de la primera ministra Giorgia Meloni, aliada de Trump, han criticado la participación del ICE en los Juegos del próximo mes.

“Me parece una pura idiotez”, dijo Maurizio Lupi, líder del partido Noi Moderati en la coalición de gobierno de Meloni, al diario La Repubblica, aunque reconoció que los cuerpos de seguridad italianos pueden necesitar coordinarse con sus homólogos extranjeros.

El alcalde izquierdista de Milán, una de las ciudades coanfitrionas de los Juegos Olímpicos, calificó al ICE de “una milicia que mata”.

En declaraciones a la radio RTL 102.5, Giuseppe Sala afirmó: “Está claro que no son bienvenidos en Milán, no hay duda”.

Italia Viva, un partido de oposición centrista liderado por el ex primer ministro Matteo Renzi, dijo que a los agentes del ICE se les debería prohibir la entrada a Italia.

“El ICE, la milicia antinmigración de Trump, es un símbolo de violencia, represión, abusos y violaciones de los derechos humanos. Aceptar su presencia en Italia es una locura”, escribió el partido en la red social X.

El sindicato de izquierda USB dijo que celebraría una manifestación “FUERA ICE-De Mineápolis a Milán” en el centro de la capital lombarda el 6 de febrero, coincidiendo con la ceremonia de apertura.

El Ministerio del Interior italiano declaró posteriormente que los investigadores del HSI estarían estacionados en una sala de control del Consulado de Estados Unidos en Milán, en apoyo a otras agencias policiales estadunidenses, y que no incluirían personal involucrado en controles de migración en Estados Unidos. En un comunicado emitido tras la reunión de este martes por la mañana entre el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y el embajador estadunidense, Tilman Fertitta, señaló que los agentes del HSI están presentes en más de 50 países, incluyendo Italia desde hace muchos años.

“Todas las operaciones de seguridad en el territorio quedan como siempre bajo la exclusiva responsabilidad y dirección de las autoridades italianas”, afirmó el ministerio.