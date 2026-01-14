Agente del ICE protagoniza una severa caída mientras perseguía a migrantes en Minnesota

Un agente estadounidense del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) protagonizó una aparatosa caída al perseguir inmigrantes en Minnesota.

Mientras corría enfurecido en plena redada, pisó una superficie congelada en la calle y se cayó de espaldas.

Las personas alrededor estallaron en risas y aplausos. El agente avergonzado por su resbalón se dirigió hacia su auto, avanzando con pasos pequeños sobre el hielo intentando mantener el equilibrio.

