Agente del ICE protagoniza una severa caída mientras perseguía a migrantes en Minnesota

Un agente estadounidense del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) protagonizó una aparatosa caída al perseguir inmigrantes en Minnesota.
Mientras corría enfurecido en plena redada, pisó una superficie congelada en la calle y se cayó de espaldas.
Las personas alrededor estallaron en risas y aplausos. El agente avergonzado por su resbalón se dirigió hacia su auto, avanzando con pasos pequeños sobre el hielo intentando mantener el equilibrio.
😳El agente pisó una superficie congelada en la calle y se cayó de espaldas. Las personas alrededor estallaron en risas y aplausos. pic.twitter.com/wEKJb5ipjG
— Sepa Más (@Sepa_mass) January 13, 2026