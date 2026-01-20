Afirma Marco Bonilla que no va politizar tema de predial con partidos

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla comentó que no tiene un registro así detallado por partido o institución política que deba predial, tal y como lo exhibió el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez que encabeza Cruz Pérez Cuéllar.

Bonilla Mendoza, en entrevista mencionó que al final de cuentas, para su gobierno, un partido político es un contribuyente más.



“Yo quiero decirles que ahí no vamos a intentar nosotros sacar raja política ni ni vamos a satisfacer nuestros intereses personales o nuestras venganzas personales en contra de ninguna institución política”.

Estableció que, lejos de ver colores o distinto, ellos (gobernantes) fueron electos alcaldes de todas las islas chihuahuenses y lo que quieren es justamente establecer el piso parejo.



“Para nosotros sería un contribuyente más. Hoy no tenemos el registro, digamos exactitud, si tenemos algún adeudo de algún contribuyente que se identifique como institución política”.