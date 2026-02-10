Afectaciones por lloviznas en la capital dejaron baches, comenzarán reparaciones: Bonilla

El presidente municipal Marco Bonilla reportó que las lloviznas de domingo y lunes en la capital sólo incrementaron el número de baches, por lo que instó a los ciudadanos a reportarlos al 072 o al app Marca el cambio. Asimismo agregó que el Municipio a todo aquel auto averiado por algún bache, puede hacer el trámite para que Oficialía mayor le repare.

Comentó en entrevista que hasta la fecha el Municipio ha recibido 19 solicitudes por reparación de daños causados por algún bache.

Asimismo, Bonilla Mendoza aseguró que Carlos Rivas, director de Obras Públicas, cuenta con la instrucción para no bajar la guardia en este tema.

Sonriente el edil capitalino dejó claro que sólo estaban esperando a que saliera el sol para dar continuidad, sobre todo en avenidas principales, periféricos y calles concurridas.