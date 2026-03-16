AEW Revolution: Místico ganó título, Cope & Christian volvieron y MJF sobrevivió como campeón mundial

Para los que gustan de la lucha libre, AEW Revolution 2026 fue todo lo que podían pedir y más. Una cartelera repleta de figuras, de cambios titulares, de momentos increíbles y de mexicanos brillando en la Élite, y todo se vio a través de FOX Sports Premium.

Fue un domingo lleno de acción, destacando la llegada de Ronda Rousey a AEW, el regreso del espectacular Will Ospreay y un combate 100% mexicano entre Andrade y Bandido, ganado por El Ídolo en su poderoso andar en la élite del pancracio.

EL ÍDOLO PUDO MÁS QUE EL MÁS BUSCADO 🤯 En luchononón con sabor mexicano, Andrade venció a Bandido en el esperado encuentro "revolucionario" 💥#aewxfsmx pic.twitter.com/q1j5ps5FA5 — AEW All Elite Show (@AEWAllEliteShow) March 16, 2026

MJF retiene Campeonato Mundial AEW contra ‘Hangman’ Adam Page

Sin límites, sin remordimientos y sin piedad. El evento estelar de AEW Revolution 2026 fue una auténtica “carnicería” en la que MJF retuvo el Campeonato Mundial de la compañía frente al despiadado “Hangman” Adam Page, quien pese a ser el experimentado en luchas sin descalificación y de violencia extrema, quedó inconsciente afuera del ring.

Jeringas, lámparas, alambres de púas y palos afilados fueron solamente algunas de las “linduras” con las que MJF y Hangman se atacaron por más de media hora en la lucha principal de la velada en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, con el público dividido.

En varias ocasiones parecía que se terminaba el reinado de Maxwell, pero el conteo de 10 sin ponerse en pie lo recibió Adam Page luego de ser ahorcado con un collar y cadena por el campeón.

Ambos bañados en sangre, pero MJF triunfal posando sobre el cuerpo de Hangman en una camilla con la que se lo llevaron al camerino, sabedor de que nunca podrá volver a retar por el Campeonato Mundial de AEW.

Adam Copeland y Christian Cage volvieron en AEW Revolution

FTR derrotó a los Young Bucks en el evento de pago por visión AEW Revolution de esta noche, reteniendo el Campeonato de Parejas de AEW, solo para que Adam Copeland y Christian Cage regresaran a la promoción para vengarse de los campeones.

Copeland fue traicionado por FTR el año pasado y se tomó un tiempo libre tras su victoria junto a Christian sobre FTR, tras lo cual Dax y Cash atacaron a la esposa de Cope, Beth Phoenix.

La superestrella de la categoría R no había sido vista desde entonces y esta noche no regresó solo. Christian Cage también hizo su aparición, rociando gas pimienta en los ojos de Cash tras sorprenderlo por la espalda.

Luego, aplicó un Killswitch a Dax Harwood antes de sacarlo del ring. El dúo tomó los títulos de parejas y posó con los cinturones, dejando claras sus intenciones, antes de marcharse tras un tenso intercambio de miradas con The Bucks.

Místico logra Campeonato Mundial de Tercias en AEW

Pisando fuerte en la empresa líder de la lucha libre. El mexicano Místico se consagró este domingo como Campeón Mundial de Tríos de AEW junto a Mike Bailey y Kevin Knight, tras derrotar a Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis.

Este campeonato se suma a los logros que el Príncipe de Plata y Oro ostenta actualmente: el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL, que posee junto a Máscara Dorada y Neón, además del Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL, obtenido tras vencer a MJF.

Con información de FoxSports