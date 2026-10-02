Advierte Cruz que actuará jurídicamente contra panistas por expresiones como “narcocandidatos” y “narcocoordinadores”

Ante los señalamientos de líderes del PAN, quienes calificaron a los aspirantes de Morena como “narcocandidatos” y “narcocoordinadores”, el coordinador estatal de la Defensa de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, advirtió que está en espera del momento para actuar jurídicamente.

“Yo voy a dar un seguimiento muy puntual a todas estas expresiones. ¿Por qué? Porque en el momento en que veamos que es más oportuno, vamos a presentar las denuncias legales. Yo no voy a permitir que a mí, a mi familia, a mis hijos, se les esté, o sea, a través de ese tipo de cuestiones, me estén señalando de algo, primero que yo no soy, tengo una trayectoria en el estado de Chihuahua de toda una vida, literal, de toda una vida en la vida pública y jamás, jamás se me había hecho un señalamiento de ese tipo”, expresó Pérez Cuéllar.

El futuro candidato de Morena a la gubernatura agregó que “vamos a ver en qué momento, cómo lo hacen, en qué momento se equivocan y entonces vamos a actuar jurídicamente. Y de una vez les digo, todos saben que soy muy terco, muy perseverante. Es un tema que para mí va mucho más allá de la elección y es un tema que yo no voy a soltar. No voy a aceptar que estén haciendo ese tipo de cosas. Tienen que ser más serios, tienen que ser más cuidadosos en lo que dicen y en lo que hacen, porque yo no voy a permitir que me estén señalando así”.

“Vamos a ver, yo ya los estoy escuchando, ya los estoy viendo, la cartelera que pusieron en Juárez. Ojalá que sean un poquito más valientes y lo digan con todas las letras para actuar con toda la fuerza jurídica y política que podamos tener, porque no se vale. Vamos a estar muy atentos, muy pendientes y no nos vamos a dejar”, concluyó Cruz Pérez Cuéllar.