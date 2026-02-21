Adulto mayor resulta lesionado tras auto atropellarse en la colonia Vista Hermosa

La tarde de este martes, un adulto mayor resultó con diversas lesiones luego de sufrir un accidente con su propia camioneta en calles de la colonia Vista Hermosa, al norte de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba en el exterior de su domicilio, ubicado en el cruce de Vista Valle Verde y Primera, cuando intentó poner en marcha una pickup Mitsubishi de modelo atrasado en reversa. Al encontrarse por fuera de la unidad, la puerta lo jaló repentinamente, provocando que cayera al suelo y fuera alcanzado por el vehículo, lo que derivó en un auto atropellamiento.

Tras el incidente, vecinos dieron aviso al número de emergencias y al lugar acudieron paramédicos de URGE, quienes le brindaron las primeras atenciones. El afectado presentó una posible fractura en la pierna izquierda, así como lesiones en el hombro derecho.

Posteriormente, fue trasladado a un hospital para una valoración médica más detallada, mientras que autoridades tomaron nota de los hechos para deslindar responsabilidades.