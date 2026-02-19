Adulto mayor confundió el freno con el acelerador y se impacta contra domicilio

La tarde de este jueves se registró un fuerte choque contra un domicilio en la ciudad de Chihuahua.



El percance fue sobre las calles 44 y Ochoa. Un hombre de 71 años de edad confundió el freno con el acelerador por lo que el volante no se controló y se impactó contra una vivienda, generando cuantiosos daños materiales.

Los daños a la vivienda fueron cuantiosos y derriba un muro. El septuagenario resultó con lesiones leves y fue atendido por paramédicos de cruz roja, mientras que la policía vial tomó nota del reporte del accidente registrado en la colonia Dale.