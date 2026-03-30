Adulto mayor atropella a peatón 

Chihuahua, Chih.— Un hombre de aproximadamente 35 años de edad resultó lesionado luego de ser atropellado por una camioneta en el cruce de las calles Guadalupe y Elia, lo que generó la movilización de corporaciones de emergencia y autoridades viales.

De acuerdo con el reporte preliminar, una adulta mayor que conducía una camioneta Nissan Murano impactó al peatón por causas que serán determinadas por las autoridades. Tras el incidente, paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica al afectado, quien presentó lesiones que no fueron consideradas de gravedad; sin embargo, fue trasladado a un hospital para una valoración más completa.

Elementos de la Policía Vial arribaron al sitio para tomar nota del accidente, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. El tráfico en la zona se vio parcialmente afectado mientras se llevaban a cabo las labores de atención y levantamiento del reporte.