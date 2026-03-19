Adolescente migrante mexicano muere en cárcel utilizada por el ICE en Florida

Miami. Un migrante mexicano de 19 años murió en una cárcel del condado en Florida que alberga a inmigrantes detenidos, informó este jueves el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Según el ICE, Royer Pérez Jiménez “murió por un presunto suicidio”, aunque la causa oficial de su muerte sigue bajo investigación.

La muerte de Pérez Jiménez, ocurrida el lunes, es la 46ta reportada bajo custodia del ICE desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump en enero de 2025, según el recuento de The Associated Press. De acuerdo con ​el ICE, Pérez se encontraba bajo ‌custodia tras haber sido detenido y acusado de un delito grave de fraude por suplantación de identidad y resistencia a la autoridad.

Pérez Jiménez es la segunda persona que fallece bajo custodia del ICE esta semana, después de que un inmigrante afgano —cuya familia afirmó que había sido evacuado de su país después de trabajar durante años con fuerzas de Estados Unidos— muriera en un hospital de Texas tras ser detenido por autoridades migratorias.

Desde el inicio de 2026, 13 inmigrantes han muerto bajo custodia del ICE. Pérez Jiménez es el detenido más joven en morir bajo custodia de la agencia desde el comienzo del segundo mandato de Trump.

La Oficina del Médico Forense del Distrito 21 no respondió a una solicitud de la AP para obtener el informe de la autopsia. La fiscalía de Florida remitió cualquier solicitud de información al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y a la oficina de la secretaria de Justicia de Estados Unidos.

La muerte de Pérez Jiménez provocó condenas entre la comunidad inmigrante. “El sistema de detención migratoria priva a las personas de su libertad, las aísla de sus seres queridos y las somete a condiciones deplorables”, manifestó Carly Pérez Fernández, directora de comunicaciones de Detention Watch Network, una coalición nacional que aboga contra la detención de inmigrantes.