Adjudicó ADIF contrato para modernizar sistema de seguridad ferroviaria entre Madrid y Sevilla

En 2021, Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), organismo público perteneciente al Estado español, adjudicó un contrato para actualizar un antiguo sistema de seguridad de la línea ferroviaria que conecta Madrid con Sevilla.

El proyecto contemplaba la modernización del sistema de seguridad ferroviaria, con un plazo de ejecución establecido para enero de 2026, como parte de los trabajos de actualización de la infraestructura de esta importante ruta ferroviaria española.

La adjudicación se realizó durante la gestión de Pardo de Vera al frente de ADIF, entidad responsable de administrar y mantener la infraestructura ferroviaria en España.

Información de Agencias