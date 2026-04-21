Acusado de encender vivienda donde estaba su pareja y un acompañante que murió

• En agosto de 2021, le prendió fuego a la vivienda donde estaba su pareja y un acompañante; fue capturado en Parral

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, la Integridad Física y Daños, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Delicias, formuló imputación en contra de Hugo H. R. y/o Hugo Refugio H. R., por el delito de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, y daños agravados.

Oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), capturaron al imputado con orden de aprehensión el pasado jueves 16 de abril en la colonia Palmillas, en la ciudad de Hidalgo del Parral, y llevado ante el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal 732/2021.

En la audiencia inicial, esta representación social hizo del conocimiento a Hugo H.R. y/o Hugo Refugio H.R., que se le atribuye participación en hechos delictivos ocurridos el 16 de agosto de 2021.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado le prendió fuego a un domicilio de la calle Paraguay de la colonia las Moras, de ciudad Delicias, en cuyo interior se encontraba su pareja sentimental, y un masculino, incendio que le causó lesiones mortales al masculino, y lesiones que pusieron en riesgo la vida de la mujer, así como daños a la casa.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales y del Ministerio Público, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).