Acusa vicecoordinadora del GPMorena a secretario General de Gobierno de machista; dice que analiza denunciar

La diputada local de Morena, Magdalena Rentería, acusó al secretario General de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña, de realizar comentarios “machistas y misóginos” en su contra, sin embargo, no confirmó que interpondrá alguna denuncia, sólo dijo que lo analizará.

A través de un posicionamiento que leyó en compañía de sus compañeras diputadas de bancada, como lo son María Antonieta Pérez, Elizabeth Guzmán, Brenda Ríos y Jael Argüelles, la diputada Rentería señaló: “repruebo los comentarios machistas y misóginos del secretario General de Gobierno. Esto para hacerle un reclamo y ponerle un alto”.

Al cuestionarle si interpondrá una denuncia en contra de Santiago de la

Peña por presunta violencia política en razón de género, Magdalena Rentería respondió que “lo analizaremos”.

Magdalena Rentería señaló que el secretario General de Gobierno “me ha invisibilizado”, por lo que argumentó: “hice unas preguntas a las cuales a la fecha no me ha dado respuesta. Estas preguntas son el tema del transporte público, de la realidad del transporte público que hay en Ciudad Juárez, la falta de transporte, de las líneas alimentadoras que entran a las colonias, que son peticiones que los ciudadanos, cuando su servidora recorre el distrito al que represento, son los primeros comentarios y rechazos que nos hace la ciudadanía. No tenemos transporte público. Existen las rutas troncales. Yo ya reconocí que sí son funcionales, pero aquí el tema es cómo le hace la ciudadanía para acercarse a esas rutas troncales”.