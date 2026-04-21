Acumula ex asistente de ‘Techo Comunitario’ más de 115 años de prisión por delitos de índole sexual contra menores

• Se le dictó una sexta sentencia a Naomy Yamile R. P., por 16 años y ocho meses de prisión

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Norte, obtuvo una sexta sentencia condenatoria en contra de Naomy Yamile R. P., ex asistente de la guardería “Techo Comunitario”, por el delito de violación con penalidad agravada, por lo que ya suma 115 años y 10 meses que deberá purgar en prisión.

La nueva sentencia fue por 16 años y ocho meses de prisión. La primera fue por cinco años por abuso sexual, la segunda de 50 años por violación, la tercera de 16 años y ocho meses por violación agravada, la cuarta de 10 años y 10 meses de prisión por abuso sexual agravado y la quinta por 16 años y ocho meses de cárcel por el delito de violación con penalidad agravada.

En el sexto proceso, el resultado judicial obtenido, fue gracias al material probatorio que presentó la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, para demostrar la responsabilidad penal de la sentenciada.

Las investigaciones ministeriales pudieron establecer que Naomy Yamile R. P., cometió el delito de índole sexual en contra de una menor de dos años de edad en hechos registrados en un periodo comprendido del mes de mayo y junio del año 2023 al interior de la guardería denominada “Techo Comunitario”, ubicada en la colonia Toribio Ortega, en Ciudad Juárez.

En la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia privativa de la libertad que purgará en el Centro de Reinserción Social Femenil número 2, de Ciudad Juárez.

Además, fue condenada a realizar el pago de 46 mil pesos por concepto a la reparación del daño.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, reitera su compromiso de trabajar para brindar justicia a las víctimas y sus familias, con estricto respeto al debido proceso.