Acuerdo Global Modernizado México-UE deberá traer beneficios para pequeños productores: Sheinbaum

Comalcalco, Tab. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este sábado que el Acuerdo Global Modernizado firmado la víspera entre México y la Unión Europea debe traducirse en beneficios para los pequeños productores del país, y en particular para los de cacao de Tabasco.

“La producción de cacao va a tener un mejor precio, porque lo vamos a poder exportar de forma libre a Europa”, sostuvo la mandataria ante pequeños productores reunidos en una asamblea.



All visitar el terreno de 2.3 hectáreas donde se construirá la planta procesadora de Chocolate Bienestar en este municipio, donadas por el gobierno estatal, Sheinbaum señaló que el nuevo acuerdo comercial elimina impuestos para exportar cacao mexicano y otros productos agropecuarios al mercado europeo, pero advirtió que los gobiernos de la Cuarta Transformación deben garantizar que este tipo de tratados no sólo favorezcan a grandes empresas.



“Estos acuerdos comerciales pueden favorecer a grandes empresas, pero tenemos que garantizar que beneficien desde abajo, que beneficien al pueblo. Porque esa es la diferencia de los gobiernos de antes y de los gobiernos de la transformación”, expresó.



La presidenta pidió al gobernador Javier May Rodríguez, a la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, y a productores elaborar en dos semanas una propuesta para establecer un esquema permanente de precio de garantía para el cacao tabasqueño.



“Me presentan un proyecto para garantizarle el precio a los productores de cacao de Tabasco. A todos los pequeños productores”, indicó. Añadió que el plan se llamará “Precio Justo para el Cacao de Tabasco”.



Explicó que el objetivo es evitar subsidios permanentes mediante el procesamiento y comercialización del producto con valor agregado. “Vamos a garantizar que ese cacao tenga un valor agregado, que se pueda vender como chocolate. Eso significa Chocolate para el Bienestar”, dijo.



Sheinbaum planteó además que sean los propios pequeños productores quienes participen en la exportación hacia Europa “a un precio justo”.



La planta procesadora, anunciada en noviembre pasado, empezará su construcción en septiembre con una inversión de 110 millones de pesos para entrar en operaciones en 2027. Tendrá una nave industrial, almacén, patio de maniobras y planta de tratamiento de agua. El proyecto contempla producir Chocolate Bienestar y consolidar a Tabasco como productor de cacao y chocolate.



May Rodríguez afirmó que actualmente gran parte del cacao tabasqueño se exporta y pidió ampliar el esquema de precio de garantía hasta 17 mil toneladas. Señaló que los intermediarios pagan precios que vuelven incosteable la producción.



“Si logramos que haya un precio permanente de unos 100 pesos el kilo todo el año, esto reactivaría la economía de unas 20 mil familias que viven del cacao”, sostuvo.



Antes de la llegada de la presidenta, productores denunciaron que los “coyotes” llegan a pagar entre 40 y 50 pesos por kilo, mientras que el programa de acopio de Alimentación para el Bienestar compra cacao fermentado seco a 220 pesos.



Albores informó que en el ciclo de acopio 2025 se reunieron 149 toneladas a precio de garantía y que en el actual van 224 toneladas aportadas por mil 350 pequeños productores, con expectativa de alcanzar 270 toneladas mediante una inversión de 59 millones de pesos.