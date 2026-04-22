Acuerda SSPE convenio con INE para garantizar derecho al voto de PPL’s

Representantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Dirección General Jurídica, sostuvieron una reunión con personal del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de avanzar en la creación de un convenio de colaboración que garantice el derecho al acceso del documento para votar a las Personas Privadas de la Libertad en los centros penitenciarios del estado.

La sesión se llevó a cabo alrededor del mediodía de este miércoles, en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en la ciudad de Chihuahua, donde se abordaron los mecanismos para implementar este programa en los CERESOS estatales.

De acuerdo con lo expuesto por representantes del INE, este esquema ya ha sido aplicado en otras entidades del país, por lo que Chihuahua podría sumarse a esta estrategia que busca asegurar el derecho a la identidad y fortalecer los procesos de reinserción social.

En la reunión estuvieron presentes Omar Tinoco, director de la Dirección General Jurídica de la SSPE, así como personal de la dependencia; por parte del INE participó Alejandro Sherman, delegado del Instituto Nacional Electoral en Chihuahua, además de Ramón Salazar, vocal del Registro Federal de Electores.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y garantizar condiciones de legalidad e inclusión dentro del Sistema Penitenciario.