Actividades mundialistas en Neza promueven la paz y la inclusión en el deporte

Nezahualcóyotl, Mex. En el marco de la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, integrantes del equipo Guerreros Neza, conformado por niñas y niños con discapacidad, realizaron actividades artísticas para promover la inclusión en el deporte. Para ello, dieron forma a un balón de futbol, el cual fue nombrado como Balón de la Paz.

La intención es fomentar la inclusión y la práctica deportiva de menores, adolescentes y jóvenes que viven con algún tipo de discapacidad, informó Guadalupe Herrera Ayala, directora del Instituto Municipal de Cultura Física y el Deporte.

Por su parte, el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, convocó a la ciudadanía a sumarse a la exposición “Mundial Neza 86”, con fotografías, objetos y testimonios que den cuenta de la experiencia vivida durante uno de los acontecimientos más importantes en la historia deportiva y social del municipio.

De la actividad artista, el equipo deportivo cuyos integrantes viven con Síndrome de Down, autismo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, parálisis cerebral o discapacidad intelectual, se dibujaron asimismo, practicando actividades deportivas; escribieron frases y colocaron sus huellas, para darle forma al Balón de la Paz.

La funcionaria local, señaló que la actividad se realizó en coordinación con el gobierno federal como parte de las actividades en Atención a las Causas que integran la Estrategia Nacional de Seguridad.

Aseguró que Nezahualcóyotl es el primer y único municipio del mexiquense que cuenta con una Coordinación del Deporte Adaptado e Inclusivo, y el equipo Guerreros Neza.

Son 96 niñas, niños y adolescentes que viven con algún tipo de discapacidad, quienes practican fútbol, natación, mini básquetbol y box.

También, se cuenta con un equipo de básquetbol en silla de ruedas, sin embargo este último está conformado por personas adultas.

“Incentivar a las niñas y niños que viven con discapacidad, les permite desarrollar la seguridad y autonomía en ellos mismos, lo cual los ayuda a realizar cosas que incluso sus padres ponían en duda que serían capaces de alcanzar, y esto les permitirá salir adelante en el futuro”.

De la convocatoria mundialista, el presidente municipal Adolfo Cerqueda, precisó que esta iniciativa es un eje cultural rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

La intención es crear un acervo histórico y cultural, por lo que la convocatoria está dirigida a coleccionistas, fotógrafos, aficionados y familias que conserven materiales originales relacionados con el evento en el Estadio Neza 86.

Cerqueda Rebollo, aclaró que las imágenes no serán retenidas físicamente, únicamente se realizará su digitalización para fines culturales, museográficos y de difusión institucional, respetando en todo momento los derechos de autor y acreditando a las personas autoras.

Además, podrán presentarse objetos y artículos históricos relacionados con el Mundial México 1986 en el Estadio Neza 86, como boletos originales, recortes de prensa, carteles, programas oficiales, banderines, souvenirs, videos o testimonios escritos o grabados de habitantes que vivieron este acontecimiento.