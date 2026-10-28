Acribillan a tres hombres en la colonia Sol de Oriente; uno muere en el lugar

Tres hombres fueron atacados a balazos en el cruce de las calles Praderas de Macoupin y Sol de Altair, en la colonia Sol de Oriente, donde uno de ellos perdió la vida en el lugar y otro resultó lesionado en las piernas. De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos agresores viajaban a bordo de una camioneta RAM y una Jeep Cherokee, ambas de color negro.

Tras el ataque, se reportó que una tercera víctima fue trasladada en un vehículo particular para recibir atención médica. En la escena, las autoridades localizaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros, como parte de los indicios relacionados con la agresión armada.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y aseguraron el área, mientras que personal de la Fiscalía se hizo cargo de las investigaciones correspondientes. A pocos metros del lugar, en la zona del arroyo, se han registrado anteriormente otros hechos violentos, incluidos homicidios.