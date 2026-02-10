Acercan apoyos y servicios de salud a familias del seccional La Junta

Con el objetivo de fortalecer la atención directa a la ciudadanía y llevar beneficios a las comunidades, se realizó una jornada de entrega de apoyos en el seccional de La Junta, donde también se acercaron servicios médicos preventivos para las familias del lugar.

El alcalde de Guerrero, Salvador “Chava” Villa, encabezó las actividades acompañado de su esposa, Carmelita Campoy de Villa, presidenta del DIF Municipal, reiterando el compromiso de mantener un gobierno cercano y atento a las necesidades de la población.

Durante la jornada se brindó atención directa a las y los habitantes, en coordinación con autoridades estatales. Participaron el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, y el secretario de Salud, Gilberto Baeza, quienes instalaron un módulo de vacunación para facilitar el acceso a servicios de salud y reforzar las acciones preventivas en la comunidad.

En su mensaje, el edil agradeció el respaldo de la gobernadora Maru Campos por impulsar el trabajo conjunto entre dependencias estatales y municipales para que los apoyos lleguen a las localidades. Asimismo, se contó con la presencia del senador Mario Mata, quien acompañó esta jornada en beneficio de las familias guerrerenses.