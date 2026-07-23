Acercamiento Desarrollo Humano y legisladores-“La China” y los candidateables-Regreso al territorio-El informe de Mauro

Los que saben de la importancia de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, la cual desde la semana pasada quedó en manos de Jesús Carrillo, son los diputados locales del PAN, quienes durante esta semana sostuvieron reuniones con el nuevo titular de esa dependencia estatal. Así que entre los encuentros con legisladores panistas destacan los que tuvo con tres de los representantes de los Distritos de la capital, como lo son Nancy “La China” Frías, Carla Rivas y el coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Congreso del Estado, representante del Distrito 18, Alfredo Chávez, quien resaltó la experiencia y capacidad del nuevo funcionario estatal, mismo que también se reunió con su homólogo de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, con el que habrá de trabajar de la mano en las próximas semanas y meses, en especial por lo que significa el trabajo de ambas dependencias en la región serrana y en los asentamientos de las principales ciudades del estado.

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Ya que mencionamos a la diputada Nancy Frías, representante del Distrito 12, ayer “La China” tuvo varios invitados especiales a la feria de servicios que ofreció en el Parque Deportistas de la colonia Real Universidad, entre ellos dos aspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, como lo son la diputada federal Manque Granados y el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, los cuales atendieron la invitación de la legisladora local y convivieron con vecinos del sector, además, ahí anduvieron también el secretario de Salud, Gil Baeza y el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, además de la titular del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Fernanda Martínez, a quien desde que la gobernadora Maru Campos le mostró su apoyo tras el linchamiento que padeció por parte de un sector del panismo, anda con nuevos bríos en el trabajo territorial.

De esta manera, los diputados locales están aprovechando el receso no oficial en el Congreso del Estado para regresar a sus Distritos. Ya lo hizo el coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez, a través de una reunión esta semana con vecinos de la colonia Unidad y ayer “La China” con la feria de servicios, y es que el mes de agosto pinta para estar un tanto convulsionado para los legisladores locales, pues traen pendiente una sesión extraordinaria que se vislumbra maratónica y ajetreada, ya que no nada más está pendiente subir al Pleno el crédito para Poniente 5, también varios dictámenes que se quedaron esperando ser votados en la última sesión del periodo ordinario, además de que también se vienen los estiras y aflojas por decidir quién presidirá el último año de la actual Legislatura y de paso la Junta de Coordinación Política.

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El que también ayer reunió a varios legisladores y a líderes del sector agrario es el secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Mauro Parada, a quien la indolencia del Gobierno Federal en ese rubro no lo ha detenido para trabajar desde su trinchera a favor de los agricultores y ganaderos locales, es así que en un conocido hotel del centro de la capital, Mauro rindió un informe de sus actividades al frente de la SDR, con todo y que la llegada del gusano barrenador lo había traído más que ocupado. Entre los asistentes destacan las alcaldesas de Meoqui y Ojinaga, Miriam Soto y Lucy Marrufo, respectivamente, así como el senador Mario Vázquez y los diputados locales Yesenia Reyes, Saúl Mireles e Ismael Pérez Pavía, cuyos Distritos albergan a miles de chihuahuenses que se dedican a esa actividad primaria, los cuales han sido dejados a su suerte por la 4T y la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado ha tenido que entrar al quite.

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Ante la salida de Arturo Gaytán de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral y la llegada de Jesús Alfonso Márquez el pasado 8 de julio, quien continúa con recorridos en diversas colonias de la Capital del Mundo es la diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, la cual ha tomado por bandera la lucha para que los parralenses cuenten con un servicio digno, por lo que a pesar de que la renuncia de Gaytán pudo asumirse como una victoria ante los oídos sordos por parte del ya exfuncionario, la legisladora se mantiene en cercanía con los vecinos de varias colonias populares de Parral para escuchar las necesidades y llevar las gestiones al nuevo director de la JMAS, mismas que van desde la falta de agua, fugas y recibos que “cobran aire”, reunión que a decir de Alma Portillo, está por realizarse.

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El que logró reunir a la mayoría de los alcaldes de este estado norteño es el auditor Superior Héctor Acosta Félix, quien como le adelantamos, ayer encabezó una reunión informativa en conjunto con representantes de la Auditoría Superior de la Federación, con el objetivo de detallar a los Presidentes Municipales el proceso de fiscalización que se viene a las cuentas públicas de sus respectivos Ayuntamientos, evento bastante nutrido y que como suele suceder con el titular de la Auditoría Superior del Estado, alejado de la grilla. Sin embargo, llamó la atención que Acosta Félix reconoció las gestiones del dirigente estatal del Partido Verde, Octavio Borunda, el cual fue pieza clave para que la ASF volteara hacia Chihuahua y decidiera participar en este ejercido de fiscalización, con la encomienda de dejar a un lado el sesgo político-partidista, ese que se ha vuelto tan común cuando de cuestiones federales se trata.