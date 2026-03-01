Acerca Fiscalía de Distrito Zona Centro sus servicios a ciudadanía de Aldama

La Unidad de Investigación de la Fiscalía de Distrito de Distrito Zona Centro en el municipio de Aldama, acercó sus servicios en la “Jornadas por la Paz”, promovida por el Gobierno Federal, con el objetivo de atender las causas de la violencia y recuperar espacios públicos para la sana convivencia de la ciudadanía.

Durante la actividad realizada ayer sábado, en el Parque Familiar, ubicado en la colonia Bosques de San Gerónimo, la Unidad de Investigación integrada por agentes del Ministerio Público y policías ministeriales, atendieron nuevas denuncias y dieron seguimiento a las carpetas de Investigación ya iniciadas.

Esta acción propició la proximidad y cercanía con la gente, especialmente con niñas, niños y adolescentes, mediante la convivencia directa con la botarga oficial de la FGE y el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense de la Agencia Estatal de Investigación

Tuvieron presencia dependencias de los tres órdenes de Gobierno, como la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría del Bienestar, Subsecretaria de Movilidad en el Estado, Protección Civil.

Con estas acciones la Fiscalía General del Estado reafirma el compromiso de trabajar conjuntamente por la paz social a través de la colaboración interinstitucional.