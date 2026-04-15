Académicos de la UACH presentan producción editorial en congreso internacional en Nuevo México

Docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) participaron en el congreso internacional “Abril para la palabra” realizado en la University of New Mexico, donde presentaron obras académicas y literarias como parte del fortalecimiento de los vínculos culturales y de investigación en la región fronteriza.

El encuentro, organizado por el Departamento de Español y Portugués de la institución anfitriona, reúne desde hace cinco años a especialistas en literatura y humanidades del norte de México y el sur de Estados Unidos, con el objetivo de generar diálogo en torno a las letras hispánicas y su contexto regional.

En esta edición, la UACH estuvo representada por el Dr. Jorge Alan Flores Flores, el Dr. Iram Evangelista Ávila y el Dr. Hervey Mendoza Negrete, académicos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, quienes presentaron sus más recientes publicaciones a lo largo de tres jornadas de trabajo.

Durante el congreso, se dieron cita investigadores y docentes de diversas instituciones, entre ellas la New Mexico State University, la University of Texas at El Paso, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Tecnológico de Monterrey, así como la University of New Mexico, anfitriona del encuentro, lo que propició un espacio de intercambio académico de carácter internacional.

Entre las obras presentadas destacan un libro de ensayo titulado “A destiempo: prosa dispersa” de Mendoza Negrete y una colección de cuentos “Etérea” de Evangelista Ávila, ambos editados por la UACH, así como un estudio crítico publicado por Medusa Editores titulado “El mar mismo” de Flores Flores, centrado en la obra del poeta chihuahuense Enrique Servín Herrera, figura relevante en la literatura del norte del país.

La participación en este tipo de foros representa un paso significativo para la proyección de la producción académica de la UACH más allá del ámbito local, al tiempo que permite establecer redes de colaboración con instituciones de Estados Unidos y fortalecer el estudio de la literatura regional desde una perspectiva transfronteriza.