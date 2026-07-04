Abuchean a Inglaterra en su llegada al hotel en CDMX

La Selección de Inglaterra ya está en la Ciudad de México para preparar el partido de Octavos de Final contra México.

El equipo británico aterrizó antes de las seis de la tarde en Toluca y a las 19:48 horas arribó a su hotel de concentración, ubicado en Santa Fe.

Al aproximarse, un total de 150 aficionados los recibieron entre rechiflas y abucheos con los gritos de “¡México, México!” y también el “¡Inglaterra va a probar el chile nacional!”.Todo eso contrastando con un seguidor que cantó el “You’ll Never Walk Alone” sin mucha precisión en su entonación mientras los jugadores bajaron del autobús.

De los más gritados fueron Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka; la estrella del Real Madrid levantó la mano para saludar a los seguidores que los esperaron por casi tres horas entre frío y lluvia.Inglaterra tendrá una sesión de entrenamiento en las Instalaciones de Cantera mañana por la tarde para afinar los últimos detalles y enfrentar el domingo al Tri a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Información de Agencia Reforma