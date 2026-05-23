Abre SSPE instalaciones del Complejo de Seguridad al Pentatlón de Chihuahua; impulsan formación integral de la juventud

En cumplimiento a los convenios de colaboración institucional orientados a fortalecer el tejido social, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, fungió como facilitadora para que un total de 50 jóvenes integrantes del Pentatlón de Chihuahua utilicen las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública para el desarrollo de sus encuentros formativos.

Las actividades de este encuentro estatal, que congrega a participantes de entre 13 y 20 años de edad provenientes de diversas regiones de la entidad, iniciaron la mañana de este sábado 23 de mayo.

Durante este primer día de jornada, los jóvenes asistirán principalmente a conferencias y cátedras clave, diseñadas para el desarrollo del carácter formativo, la disciplina y la vocación de servicio social.

Para el día de mañana, la agenda contempla el uso de las áreas de entrenamiento de la SSPE, donde los participantes realizarán dinámicas de activación física y una competencia de precisión en el campo de tiro utilizando réplicas de airsoft, bajo estrictas medidas de supervisión.

Durante el acto protocolario de inauguración celebrado este sábado, los mandos y representantes del Pentatlón de Chihuahua hicieron entrega de reconocimientos especiales al Subsecretario de Especialización y Profesionalización Policial, Esteban Piñón, así como al Director de Logística de la SSPE, Joel Estrada.

Esta distinción se otorgó en agradecimiento por la gestión, apertura y facilidades brindadas para que las juventudes accedan a una formación más completa que les sirva de herramienta a lo largo de su vida.

Con este tipo de vinculaciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso con las causas ciudadanas y el desarrollo de las nuevas generaciones.