Agentes de la DSPM detuvieron a conductor de moto con probable droga en Jardines del Sol

Un motociclista fue detenido al norte de la ciudad luego de que agentes de la Policía Municipal le localizaron dos envoltorios con sustancias de apariencia similar a las drogas conocidas como cristal y marihuana que le fueron aseguradas como evidencia para su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado.

La detención de Cristian Ramón S. H. de 29 años de edad, ocurrió la noche del viernes en la avenida Paseos del Real y Plaza de Borda de la colonia Jardines del Sol, luego de que al conducir una motocicleta arrojó cerca de policías del grupo EPE dos envoltorios que al revisarlos contenían porciones de supuesto cristal y una hierba seca de características similares a la marihuana.

Tanto el probable responsable de delitos contra la salud, como las distancias encontradas, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Zona Centro para determinar su situación jurídica, mientras que la motocicleta fue depositada para resguardo en las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.