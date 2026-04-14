Abre SDR convocatoria para apoyos con bioinsumos y mejoradores de suelo

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informa que ya se encuentra disponible la convocatoria para los apoyos de Bioinsumos y/o Mejoradores de Suelo, como parte del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”, dirigido a fortalecer la productividad agrícola en el estado.

Los bioinsumos son productos naturales que ayudan a que los cultivos crezcan mejor y a que la tierra se mantenga sana, así como a reducir el uso de químicos. En el caso de los mejoradores de suelo, ayudan a que la tierra recupere su calidad, conserve la humedad y permita que las plantas se desarrollen de mejor manera.

Este esquema contempla un apoyo en modalidad de subsidio, con un límite de 1 dosis por hectárea, hasta un máximo de 10 hectáreas por persona productora, que representa un monto máximo de hasta 8 mil pesos por beneficiario.

Las y los interesados podrán consultar los requisitos, detalles de la convocatoria y anexos necesarios en el sitio oficial:

https://chihuahua.gob.mx/sdr

Para realizar su solicitud, deberán acudir a las ventanillas habilitadas en las oficinas de la SDR, ubicadas en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua y en las oficinas de las presidencias municipales, con apoyo del personal.

Asimismo, para asesoría y aclaraciones, se encuentra disponible atención telefónica al número (614) 429 3300, con las extensiones 12576, 12516, 12540 y 12553, en horario de oficina y días hábiles.

El periodo de recepción de solicitudes estará abierto a partir de su publicación y hasta el 31 de julio de 2026, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, la presentación de la solicitud no garantiza el acceso al apoyo, ya que su otorgamiento está sujeto a la disponibilidad presupuestal.