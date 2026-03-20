A una rayita del incremento al pasaje de transporte por costo de diésel; Canaco tiene alternativa barata

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto dio a conocer que ante el incremento al diésel se esperará un impacto en el costo del trasporte público, como lo han dado a conocer los mismos transportistas, hay incertidumbre.

“Pues es que ya estamos en la rayita, ¿eh? Y si esta cuestión de la guerra sigue y pues va a seguir, va a ser más fácil que sí se dé, pues sí, les va a pegar a los transportistas, ¿verdad? Y seguimos nosotros en esa situación de ver también aprovechar estas coyunturas para ver cómo le damos una buena revisada junto con la parte las partes involucradas a hacer un buen proyecto de transporte público que pues va ligado a todo lo que está haciendo el gobierno del estado de meter infraestructura y generando infraestructura, creo que también la infraestructura del transporte público es algo que tenemos que tener”, comentó.

Canaco vuelve a mencionar que es necesario un nuevo proyecto de transporte para cumplir con un servicio, en este caso destacó que es momento de abrir la puerta a un sistema más económico, ecológico y eficiente para estos casos de crisis.

Cabe destacar que el costo del diésel ha incrementado de $24 pesos a $28 pesos el litro, lo cual mencionan está al límite para un costo del transporte.

Tan solo por parte de los transportistas se ha dado a fijar un incremento al precio del transporte público de 12 a 15 pesos, lo cual prende alarmas.