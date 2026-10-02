“A todos en Morena nos van a estar entrevistando”: retienen 12 horas a exsenadora Alejandra León en cruce fronterizo con EU

La exsenadora Alejandra del Carmen León Gastélum fue retenida durante varias horas en el cruce fronterizo de Calexico, California, cuando intentó cruzar la garita peatonal, aunque aseguró que no estuvo detenda, sino que fue entrevistada durante 12 horas.

A través de un video compartido en redes sociales, León Gastélum informó que durante este cruce fue enviada a segunda revisión y señaló que esto ya le había ocurrido el año pasado, cuando estuvo detenida también durante varias horas en dos ocasiones separadas.

“Estoy aquí en el aeropuerto esperando mi vuelo, que sale ahorita, al ratito. Pero todo bien. Tengo mi visa y todo”, aseguró.

La política apuntó a que esta retención ocurrió en el contexto de los señalamientos del gobierno de los Estados Unidos contra Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

Pilar.

“(A) todos de Morena y los que pasen ahorita a Estados Unidos los van a estar entrevistando, los van a estar pasando a segunda revisión en entrevista y, si sale algo malo, les van a cancelar su visa”, apuntó.

También aseguró que esta clase de inspecciones son instrucciones del gobierno de Donald Trump, quienes ya saben quiénes “andan en malos pasos”.

“Te ponen que ahí que en un cuartito, te revisan, es todo un protocolo, un proceso que ellos utilizan también, pues psicológicamente, a veces te quieren hacer, enfadar y como tienen cámaras donde más están observando qué caras haces”, describió sobre su experiencia en el cruce.