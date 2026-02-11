¡A lo Mortal Kombat! Captan pleito entre dos ratas en la terraza de un restaurante

Dos ratas del tamaño de un conejo fueron pilladas jugando al estilo ‘Mortal Kombat’ afuera de un restaurante en la ciudad costera de Mar del Plata, al sureste de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Los animales quedaron grabados en un video capturado por una familia que cenaba en el local de comidas y la filmación se viralizó rápidamente en redes sociales.