¡A lo Mortal Kombat! Captan pleito entre dos ratas en la terraza de un restaurante

Dos ratas del tamaño de un conejo fueron pilladas jugando al estilo ‘Mortal Kombat’ afuera de un restaurante en la ciudad costera de Mar del Plata, al sureste de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Los animales quedaron grabados en un video capturado por una familia que cenaba en el local de comidas y la filmación se viralizó rápidamente en redes sociales.
#Verano2026 Las ratas se hacen virales en la noche de #MarDelPlata.
🐀En los últimos días, se registraron dos episodios: unos jóvenes filmaron dos ratas en Playa Varese y una familia que cenaba en un restaurante de La Rambla captó a un par de roedores que se peleaban.
📱 0223 pic.twitter.com/DJWBlHWo3N
— Entrelíneas.info (@Entrelineasinfo) February 10, 2026