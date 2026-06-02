En operativo Verano Seguro, municipales sorprenden a dos con probable cristal en Cerro de la Cruz

Durante un patrullaje preventivo efectuado en diversas colonias del sur de la ciudad con el fin de mantener un entorno de mayor seguridad, agentes de la Policía Municipal detuvieron en la colonia Cerro de la Cruz a dos hombres, luego de sorprenderlos intercambiando una pipa de vidrio en cuyo interior se supone contenía aparente cristal, sustancia de la cual también les aseguraron dos bolsas de plástico.

La detención se dio en las calles Jiménez y 70 como parte de los recorridos del Operativo Verano Seguro 2026, que se mantiene vigente en sectores prioritarios y donde los policías de los grupos especiales EPE y K9 observaron a ambas personas compartiendo el contenido del artículo cristalino que ameritó su detención.

Al momento de hacer una revisión preventiva a quienes se identificaron como Israel O. G. y Joel M. C., de 28 y 33 años de edad respectivamente, se les localizó a cada uno una bolsa con una porción de aparente cristal suficiente para elaborar más de 30 envoltorios.

Con el fin de determinar su situación jurídica, la Dirección de Seguridad Pública Municipal puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, Zona Centro, a ambas personas con la evidencia localizada.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.