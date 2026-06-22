A 40 años de la Mano de Dios: los escándalos de Argentina en los Mundiales

Desde la “Mano de Dios”, ocurrida un 22 de junio como hoy, hasta las discusiones sobre arbitrajes y decisiones del VAR, Argentina ha convertido los mundiales en una mezcla de épica y controversia.

Cuarenta años después de que Diego Armando Maradona inmortalizara la famosa “Mano de Dios” en el Mundial de México 1986, Argentina continúa siendo una de las selecciones más exitosas, pero también una de las más polémicas en la historia de las Copas del Mundo. Cuatro títulos mundiales, figuras legendarias y varios episodios que han dividido opiniones han acompañado a la Albiceleste durante décadas.

Desde el gol con la mano ante Inglaterra que cambió para siempre la historia del futbol, hasta el positivo por dopaje de Maradona en Estados Unidos 1994, los penales que generaron debate durante la conquista de Qatar 2022 y la reciente polémica por una expulsión que muchos consideraron debió recibir Lionel Messi en el Mundial de 2026, la selección argentina ha vivido entre la gloria y la controversia.

Hablar de Argentina en las Copas del Mundo es hablar de una de las selecciones más exitosas y apasionantes de la historia. Con cuatro títulos mundiales (1978, 1986, 2022 y 2026), la Albiceleste ha sido protagonista de algunos de los momentos más gloriosos del futbol, pero también de episodios que han despertado debates, sospechas y controversias que aún hoy siguen vigentes.

La Mano de Dios: el gol más polémico de la historia

Ninguna polémica supera la protagonizada por Diego Armando Maradona en los cuartos de final de México 1986 frente a Inglaterra. En el minuto 51, el capitán argentino saltó junto al portero Peter Shilton y desvió el balón con la mano izquierda. El árbitro tunecino Ali Bin Nasser dio por válido el gol.

Tras el partido, Maradona inmortalizó la jugada con una frase que pasó a la historia: “Lo hice un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios”.

MEXICO CITY, MEXICO – JUNE 22: Argentina player Diego Maradona outjumps England goalkeeper Peter Shilton to score with his ‘Hand of God’ goal as England defenders Kenny Sansom (top) Gary Stevens (c) and Terry Fenwick look on during the 1986 FIFA World Cup Quarter Final at the Azteca Stadium on June 22, 1986 in Mexico City, Mexico. (Photo by Allsport/Getty Images) (Getty Images)

Cuatro minutos después, el argentino marcó el considerado por la FIFA como el mejor gol en la historia de los Mundiales, dejando atrás a cinco rivales ingleses. Argentina terminaría levantando su segundo campeonato.

El positivo de Maradona en Estados Unidos 1994

Ocho años después, Maradona volvió a convertirse en noticia, pero lejos de la gloria. Tras la victoria argentina sobre Nigeria, la FIFA anunció que el astro había dado positivo por efedrina en un control antidopaje. El capitán fue expulsado del torneo y nunca volvió a jugar con la selección.

BOSTON, UNITED STATES – JUNE 21: Argentina player Diego Maradona reacts to the referee as team mate Diego Simeone (l) looks on during the World Cup match against Greece on June 21st, 1994 at the Foxboro Stadium in Boston, Massachsetts, USA. (Photo by Simon Bruty Allsport/Getty Images/Hulton Archive) (Getty Images)

“Me cortaron las piernas”, declaró entonces Maradona, convencido de que había sido víctima de una injusticia. Sin su líder, Argentina fue eliminada por Rumania en los octavos de final.

Qatar 2022 y los penales que desataron el debate

La tercera estrella argentina, conquistada en Qatar 2022, también estuvo rodeada de discusiones arbitrales.

Durante el torneo, la Albiceleste recibió cinco penales a favor, una cifra récord en una misma Copa del Mundo. Las decisiones arbitrales en partidos contra Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia provocaron críticas de aficionados y exjugadores rivales, aunque ninguna de las decisiones fue revertida oficialmente por la FIFA.

LUSAIL CITY, QATAR – DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Qatar 2022 Winners’ Trophy while holding the adidas Golden Boot award after the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images) (Getty Images)

Lionel Messi convirtió cuatro de esos penales y terminó levantando el trofeo que completó su carrera.

Pese a las críticas, la FIFA nunca cuestionó el arbitraje y Argentina fue reconocida como campeona legítima.

La roja que muchos reclamaron para Messi en 2026

En el Mundial de 2026, una nueva controversia volvió a colocar a Argentina en el centro del debate.

Durante el partido frente a Argelia, Lionel Messi protagonizó una fuerte entrada sobre Aïssa Mandi. El árbitro Szymon Marciniak señaló la falta, pero no mostró tarjeta y el VAR tampoco intervino. Minutos después, Messi completó un histórico hat-trick que le permitió igualar el récord goleador de Miroslav Klose.

KANSAS CITY, MISSOURI – JUNE 16: Lionel Messi #10 of Argentina celebrates scoring his team’s first goal during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Algeria at Kansas City Stadium on June 16, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images) (Getty Images)

La acción provocó reacciones de exárbitros y comentaristas, varios de los cuales consideraron que la jugada merecía una expulsión. Incluso, la federación argelina manifestó su inconformidad con algunas decisiones arbitrales del encuentro.

Sin embargo, no hubo revisión posterior ni sanción disciplinaria contra el capitán argentino.

Messi, el máximo goleador de los Mundiales

Este lunes 22 de junio quedará marcado por siempre en la historia del futbol mundial, pues Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo al anotar sus goles 17 y 18 en Mundiales, mismos con los que estableció un nuevo récord.

Durante 12 años, el récord perteneció a Miroslav Klose con 16 goles. Messi dejó atrás esta cifra, instalándose en la cima de la tabla histórica de anotadores mundialistas.