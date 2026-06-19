40 toneladas de basura dejó el festejo en el Zócalo y el Ángel por el triunfo del Tricolor sobre Corea

Ciudad de México. Un total de 40 toneladas de basura fueron recolectadas en el Zócalo, calles aledañas y Paseo de la Reforma, tras el festejo por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea, informó la Secretaría de Obras y Servicios.

La alta afluencia de personas y la celebración que se alargó por más de 12 horas, generó “una importante cantidad de residuos” que requirió la atención de jardineras y áreas verdes, sobre todo por Reforma y sus alrededores.

Foto Cuartoscuro

Los principales trabajos fueron de barrido manual, recolección de residuos, lavado de superficies y jardinería.En las labores participaron 360 trabajadores de distintas áreas de la Sobse, apoyados con 23 vehículos, hidrolavadoras y pipas de agua para restablecer las condiciones de limpieza y conservación de espacios públicos.

Foto Cuartoscuro

Un total de 360 trabajadores se encargaron de la limpieza apoyados con 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa con capacidad de 10 mil litros de agua. A la labores se sumaron la reposición de cientos de flores -entre ellas cempasúchil- que habían sido colocadas en los maceteros centrales de Paseo de la Reforma.

Foto Jair Cabrera Torres

En redes sociales circulan videos que evidencian a aficionados que incluso orinaban en las áreas verdes.