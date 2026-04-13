34 años de trabajo en la Institución respaldan al nuevo delegado del IMSS en Chihuahua

El Dr. Julio Mercado Castrauita, originario de Chihuahua, asumirá la titularidad del Seguro Social en la entidad el próximo jueves 16 de abril, tras haber sido designado en el encargo por el Director General, Zoe Robledo.

Mercado Castruita tiene una amplia trayectoria médica y académica que avalan su trabajo: tan sólo tiene 34 años de experiencia en el IMSS; es médico con especialidad en Medicina Familiar y Gestión Directiva como Auditor General y Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad ISO-9001 y en la Certificación de establecimientos de Salud Ambulatoria y Hospitalaria del Consejo de Salubridad General; además cuenta con un diplomado en Administración de Hospitales por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Entre los encargos que ha tenido, destacan los siguientes: Titular del IMSS en Oaxaca; Jefe Delegacional de Prestaciones Médicas del IMSS en Chihuahua; Coordinador de Atención Médica; Coordinador Estatal de Hospitales; Coordinador Estatal de Medicina Familiar; Coordinador Estatal de IMSS Coplamar e IMSS Solidaridad en la misma entidad.

Además, fue maestro de enseñanza e investigación en la Residencia de Medicina Familiar, Director General del Instituto Chihuahuense de Salud, Director de la Descentralización de los Servicios de Salud en el estado; Jefe Delegacional de Supervisión del ISSSTE en el estado de Chihuahua.

Entre sus actividades docentes destacan haber sido Catedrático y docente en diferentes cursos del IMSS reconociendo su experiencia adquirida en el Instituto.

Las acciones realizadas en el IMSS de Oaxaca destacan y validan su trabajo, entre ellas se encuentran haber colocado a esa delegación en 10 mejores del país en los indicadores de desempeño de los procesos; así como haber ejercido una inversión histórica en esa entidad en infraestructura y conservación que permitió la remodelación de las salas de quirófano y terapias intensivas de todos los hospitales, además de la mejora de imagen de todas las Unidades Médicas Familiares; en equipamiento médico se adquirieron equipos de última tecnología como angiografo, tomógrafo, arcos en C, máquinas de anestesia, entre otros equipos.

Igualmente se rehabilitaron las plantas de lavado con la adquisición de lavadoras y secadoras de todos los hospitales, calderas, elevadores, montacargas y cámaras frías para el almacén delegacional, además de adquirir 4,576 equipos de cómputo de última generación, abatiendo el 100% de obsolescencia en equipos informáticos.

También se incrementó la plantilla de personal con una ocupación del 97% y se logró la captación de 209 médicos especialistas los cuales se contrataron en los hospitales más lejanos y de difícil acceso en el DRAF 2026; en materia de abasto pasamos de tener un 74% de atención en recetas al 97% de surtimiento de medicamentos estando por arriba de la media nacional, fortaleciendo así los servicios en beneficio de la población usuaria.

Con estas acciones, el Dr. Mercado Castruita deja un legado histórico con proyectos que marcarán el futuro de la atención médica en el estado de Oaxaca, y marca un importante precedente para su gestión en Chihuahua.