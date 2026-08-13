Zar fronterizo de EU defiende plan de ICE para usar guantes con descargas eléctricas

Bardstown. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió este jueves el plan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de equipar a sus agentes con guantes capaces de aplicar dolorosas descargas eléctricas, al asegurar que se trata de una herramienta que ayudará a sus elementos a poner fin a enfrentamientos sin recurrir a fuerza letal.

“Es otro dispositivo para ayudar a que alguien cumpla cuando no lo está haciendo”, declaró Homan durante una entrevista de la cadena conservadora Fox News Channel. “No se puede pasar de 0 a 100, ¿verdad?, y que lo primero a lo que se recurra sea la fuerza letal”.

Los comentarios de Homan son las primeras declaraciones públicas de un funcionario del gobierno del presidente Donald Trump en defensa del plan del ICE de gastar hasta 20 millones de dólares para adquirir miles de “dispositivos conductivos de distracción y desescalada” para los agentes.

Los dispositivos se conocen como G.L.O.V.E., las siglas en inglés para Emisor de Generación de Descargas de Bajo Voltaje (Generated Low Output Voltage Emitter), los cuales son fabricados por Compliant Technologies LLC, una empresa con sede en Lexington, Kentucky. Los dispositivos han sido utilizados en años recientes por algunas cárceles y departamentos de policía.

Homan argumentó que los guantes podrían ayudar a evitar ese tipo de encuentros. Señaló que le ofrecerían a los agentes del ICE una opción menos letal —similar a las armas aturdidoras o al gas pimienta— para usar en situaciones potencialmente violentas en calles y centros de detención. Añadió que “pasará un tiempo” antes de que los agentes en el terreno puedan emplear los guantes, debido a que la agencia aún continúa con el proceso para definir protocolos de capacitación y otros asuntos.

El plan ha desatado duras críticas de grupos defensores de los derechos civiles, legisladores demócratas y algunos expertos en el uso de la fuerza, quienes sostienen que los agentes del ICE han recurrido con demasiada rapidez al uso de la fuerza mientras ejecutan la ofensiva migratoria de Trump. Al menos seis personas han muerto baleadas por agentes migratorios desde el año pasado.