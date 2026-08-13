Tecnología, inteligencia artificial y nuevos hábitos: las claves de Infobae Talks Pensamiento Techie

El encuentro reunió a referentes de seis compañías para explorar el avance de la automatización, la conectividad, la electromovilidad y las nuevas formas de interacción con los consumidores

La tecnología atraviesa una transformación que modifica industrias, modelos de negocio y la manera en que las personas se relacionan con productos y servicios. Inteligencia artificial, automatización, conectividad, datos y nuevas formas de pagoforman parte de un proceso que avanza a gran velocidad.

Ese fue uno de los ejes de Infobae Talks Pensamiento Techie, el encuentro que reunió a referentes de Renault, Novatech, Fiserv, Mercedes-Benz Camiones y Buses, BYD y Payway para analizar cómo la innovación está cambiando sus respectivas industrias. Desde la fabricación de vehículos y dispositivos electrónicos hasta la movilidad eléctrica y los pagos digitales, cada compañía aportó una mirada sobre los desafíos de este nuevo escenario.

De los autos conectados a las fábricas inteligentes

En la industria automotriz, Renault mostró cómo la tecnología modifica tanto la experiencia de conducción como los procesos de fabricación. Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina, explicó que el automóvil se convirtió en una extensión de los dispositivos que las personas utilizan a diario.

Te puede interesar: El detrás de escena del Mundial: figuras, tecnología y trabajo en equipo para llegar a millones Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina (Maximiliano Luna)

Los nuevos vehículos incorporan datos propios, comandos de voz y sistemas de asistencia que permiten realizar distintas funciones sin apartar la vista del camino. El control de crucero adaptativo, el frenado de emergencia y el mantenimiento de carril también acercan a los modelos actuales a niveles cada vez mayores de automatización.

El avance hacia la electrificación aparece como otra de las grandes tendencias del sector. Renault fue la primera marca en introducir vehículos eléctricos en la Argentina en 2018 y, de acuerdo con los datos compartidos por el ejecutivo, el mercado local pasó de vender entre 150 y 200 unidades eléctricas por año a registrar 600 en un solo mes.

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Novatech aportó otra mirada sobre el vínculo entre tecnología, producción y consumo. Pablo Rubio, CEO de la compañía, repasó una trayectoria que comenzó en 2004 con la adquisición de robots para montaje sobre superficie y que luego se extendió a placas base, notebooks, teléfonos celulares y televisores. Pablo Rubio, CEO de Novatech (Maximiliano Luna)

La empresa desarrolló la marca Innova, que actualmente cuenta con más de 700.000 productos instalados en hogares argentinos. Esa base de usuarios genera datos sobre patrones de consumo y utilización que son procesados mediante un sistema de gestión integrado en la nube con conectores de inteligencia artificial.

Electromovilidad y transformación de la industria

La movilidad eléctrica también tuvo un espacio central en el encuentro a partir de BYD. Bernardo Fernández Paz, director comercial de la compañía en la Argentina, explicó que la empresa nació hace más de 30 años vinculada a la fabricación de baterías para teléfonos celulares y luego evolucionó hacia distintas formas de transporte electrificado.

Con presencia en más de 112 países, BYD trabaja sobre automóviles, colectivos y trenes, con una estrategia enfocada en la electrificación. La compañía cuenta además con un fuerte componente de investigación: de más de un millón de empleados, unos 120.000 son ingenieros, según los datos compartidos por Fernández Paz. Bernardo Fernández Paz, director comercial de BYD en la Argentina (Maximiliano Luna)

La inteligencia artificial aparece en diferentes capas de los vehículos. Los sistemas analizan hábitos de conducción, procesan información de sensores y radares y pueden intervenir ante situaciones de riesgo.

Desde otro segmento del transporte, Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó el caso de su nuevo centro industrial de Zárate. Ignacio Bidart, gerente de Sistemas de la compañía, explicó que el complejo fue inaugurado el 8 de mayo luego de más de tres años de trabajo y con una inversión de 110 millones de dólares. Ignacio Bidart, gerente de Sistemas de Mercedes-Benz Camiones y Buses (Maximiliano Luna)

El avance hacia la conducción autónoma también formó parte de la conversación. Bidart señaló que la tecnología ya funciona en entornos controlados, como plantas industriales y aplicaciones agrícolas, aunque todavía existen desafíos regulatorios para su utilización en rutas públicas de Sudamérica.

Pagos digitales: seguridad, velocidad e inteligencia artificial

La transformación tecnológica también atraviesa el modo en que las personas compran y pagan. En Fiserv, Sebastián Calens, VP de Product Payment and Acquiring, explicó el papel de la tokenización en la evolución de los pagos digitales. Sebastián Calens, VP de Product Payment and Acquiring de Fiserv (Maximiliano Luna)

La tecnología reemplaza los datos reales de la tarjeta por un código encriptado que queda protegido en una bóveda segura. Sobre esa base se desarrollan soluciones como Click2Pay, que permite registrar las tarjetas una sola vez y completar las compras posteriores con un solo clic.

Payway llevó la conversación hacia el impacto de la IA en este ecosistema. Alejandro Ciotti, director de Tecnología de la compañía, explicó que la empresa ya la utiliza para acelerar procesos de aprendizaje interno, desarrollar software, construir productos y atender clientes. Alejandro Ciotti, director de Tecnología de Payway (Maximiliano Luna)

Uno de los próximos escenarios está vinculado con los llamados pagos agénticos, donde agentes de inteligencia artificial podrían capturar transacciones de manera autónoma. Sin embargo, Ciotti planteó una incorporación gradual de estas herramientas y destacó el valor del concepto human in the loop, con personas encargadas de supervisar y validar los resultados.

Las distintas voces que participaron de Infobae Talks Pensamiento Techie mostraron así un escenario en el que la tecnología atraviesa cada vez más dimensiones de la actividad económica. Desde un vehículo que interpreta comandos de voz hasta una fábrica que utiliza automatización, un electrodoméstico que genera información de uso o un pago que se valida mediante biometría, la innovación ya forma parte del presente.