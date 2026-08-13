Murió Prichard Colón, boxeador que vivió 11 años en estado vegetativo por una lesión cerebral sufrida durante pelea

Ciudad de México. El ex boxeador puertorriqueño Prichard Colón falleció a los 33 años, anunció este jueves su padre y entrenador a través de sus redes sociales. El púgil sufrió en 2015 una lesión cerebral y vivió más de una década con secuelas neurológicas.

“Buenos días mi gente, lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, ahora está en mejor sitio. Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba pero no se pudo. Gracias por tantos años de amor y oraciones, en la medida que puedan por favor manténgase en oraciones”, escribió su padre a través de su cuenta de Facebook.

En 2015, Colón enfrentó al estadunidense Terrel Williams, quien lo derrotó por descalificación. En ese combate, el puertorriqueño recibió impactos en la nuca, informó al árbitro, pero la pelea continuó y posteriormente se le descontaron dos puntos por un golpe bajo.

Colón cayó al suelo en el noveno asalto y, en medio de la confusión que siguió, su equipo de esquina le quitó los guantes, creyendo que la pelea había terminado y fue descalificado. Lo ayudaron a llegar a su vestuario, donde vomitó y se desmayó. Más tarde lo llevaron al hospital y le diagnosticaron un hematoma subdural.

Se le realizó una cirugía de emergencia para reducir la inflamación cerebral y drenar el hematoma, pero entró en estado de coma por 221 días y vivió por años con con secuelas neurológicas.