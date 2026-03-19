Yuri habla de la depresión tras la muerte de su madre y revela que pensó en quitarse la vida

La cantante habló abiertamente sobre la depresión que enfrentó tras la muerte de su madre y la importancia de atender la salud mental.

La actriz y cantante veracruzana Yuri se sinceró con el público al revelar que, durante uno de los periodos más difíciles de su vida (la muerte de su mamá), atravesó una depresión tan profunda que llegó a tener pensamientos suicidas.

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Dulce Canseco, madre de la intérprete, jugó un rol fundamental en su carrera y después de su muerte en septiembre de 2015, Yuri experimentó una crisis emocional que la llevó a considerar lo peor.

Yuri pensó en quitarse la vida

En una entrevista que Yuri dio al programa “Ventaneando”, se sinceró sobre los problemas que ha tenido con su salud mental, particularmente con depresión y ansiedad, que la llevaron a pensar en quitarse la vida.

“Yo sé lo que es estar en depresión. Cuando mi madre murió, nunca pensé estar depresiva. La pérdida de mi madre fue muy dura. Viví cosas muy feas”, dijo la artista.

Yuri experimentó una situación complicada tras la muerte de su madre. (Instagram/@oficialyuri)

La cantante también confesó que, pese a su fe, hubo momentos en los que sintió que no podía salir adelante. “Aunque oraba, le decía yo: ‘Dios ayúdame’, sí hubo un momento en el que dije: ‘Me quiero morir’”, señala.

A pesar de que su relación con su madre tuvo altibajos, su pérdida le afectó profundamente, al grado de cuestionarse: “¿Entonces qué es lo mejor? Me quito la vida”, compartió, al recordar los pensamientos que atravesaban su mente en ese momento.

Yuri padeció depresión y ansiedad. (Facebook/Yuri)

El mensaje de Yuri sobre la salud mental

La cantante de Maldita primavera acompañó sus declaraciones con un llamado a visibilizar la importancia de la salud mental.

Yuri enfatizó que no solo los jóvenes enfrentan estos problemas, sino personas de todas las edades. Además, describe a la depresión como “una enfermedad crónica” que muchas personas tienen, pero permanece oculta debido al miedo, el rechazo o los estigmas sociales que conlleva.

Asimismo, ella cree firmemente en la terapia y subrayó la importancia de acudir como parte del cuidado personal. “Yo creo que eso ya es como ir al doctor, como ir a hacerse sus análisis cada seis meses. Tienes que ir con un terapeuta”, afirmó.

Yuri promueve la conversación sobre la salud mental. (Facebook/Yuri)

Finalmente, la intérprete le recuerda al público la relevancia de cuidar la salud mental para mejorar la calidad de vida y envió un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares, invitándolos a buscar ayuda profesional: “Trátense. Hagan eso, les va a ayudar, y van a ser más felices. Ustedes van a poder controlar la depresión y la ansiedad, no la ansiedad a ustedes”, concluyó.

Con este testimonio, Yuri se suma a las personas que buscan desestigmatizar los problemas de salud mental y las consecuencias que conllevan si no se tratan, promoviendo una conversación más abierta a raíz de su propia experiencia.