Dos jóvenes resultan heridos con arma blanca tras riña en la colonia Diego Lucero

Chihuahua, Chih.- Dos jóvenes de aproximadamente 25 años resultaron lesionados con arma blanca luego de verse involucrados en una riña registrada en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Pimas y César Sandino, en la colonia Diego Lucero. De acuerdo con los primeros reportes, ambos se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes cuando varios sujetos llegaron al lugar y comenzaron a buscar pleito, desatándose el enfrentamiento.

Uno de los jóvenes sufrió varias heridas por arma blanca en el costado izquierdo, a la altura de las costillas y debajo de la axila, mientras que el segundo presentó una lesión en el brazo izquierdo. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados y posteriormente los trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Al lugar también arribaron elementos de la célula BOI y agentes ministeriales, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para tratar de establecer la identidad y paradero de los agresores.