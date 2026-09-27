MTV VMAs 2026: nominados, fecha, horario, actuaciones y todo sobre la ceremonia

Los MTV Video Music Awards 2026 se celebrarán este domingo en Los Ángeles con Madonna como la artista con más nominaciones y Taylor Swift a punto de hacer historia.
Los MTV Video Music Awards 2026 se llevarán a cabo este domingo 27 de septiembre en Los Ángeles. La ceremonia reunirá a algunas de las figuras más importantes de la música. Madonna encabeza las nominaciones con 11 menciones, seguida por Taylor Swift con nueve, mientras que Ariana Grande y Sabrina Carpenter acumulan siete cada una.https://terrific-live-polls.
La gala se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles y será conducida por Snoop Dogg, quien debuta como anfitrión de los VMAs. La transmisión comenzará a las 5:30 p.m. hora de México.
¿Cuándo son los MTV VMAs 2026?
Los MTV VMAs 2026 se realizarán el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles. La ceremonia tendrá una duración de dos horas y podrá verse en Paramount+ y MTV a las 5:30 pm hora del centro de México.
Madonna lidera las nominaciones
Con 11 nominaciones, Madonna llega como la artista que encabeza la lista de candidatos de esta edición. La Reina del Pop compite en categorías como Video del Año, Artista del Año y Canción del Año, además de Mejor Colaboración, Mejor Dance, Dirección, Dirección de Arte, Cinematografía, Edición, Coreografía y Efectos Visuales.
Taylor Swift ocupa el segundo lugar con nueve nominaciones. La cantante compite por Video del Año y Artista del Año, además de categorías técnicas por The Fate of Ophelia y Mejor Dirección por Opalite.
El grupo de artistas con más nominaciones continúa con Ariana Grande y Sabrina Carpenter, con siete cada una. Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson tienen cinco nominaciones; LISA suma cuatro, mientras que Shakira, Tate McRae, GENER8ION y Yung Lean cuentan con tres.
Lista de nominados a los MTV VMAs 2026
Video del Año
- Ariana Grande — hate that i made you love me
- Bruno Mars — I Just Might
- GENER8ION — STORM starring Yung Lean
- Madonna — Confessions II – The Film
- Sabrina Carpenter — Tears
- Taylor Swift — The Fate of Ophelia
Artista del Año
- Ariana Grande
- Bruno Mars
- Madonna
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Canción del Año
- BTS — Swim
- Ella Langley — Choosin’ Texas
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna y REI AMI — Golden
- Madonna y Sabrina Carpenter — Bring Your Love
- Olivia Dean — Man I Need
- PinkPantheress feat. Zara Larsson — Stateside
- RAYE — WHERE IS MY HUSBAND!
Mejor Artista Nuevo
- Bella Kay
- CORTIS
- Magnus Ferrell
- Malcolm Todd
- Myles Smith
- Sienna Spiro
- Stella Lefty
Mejor Colaboración
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T y Malice — Chains & Whips
- French Montana x Max B — Ever Since U Left Me
- Madonna y Sabrina Carpenter — Bring Your Love
- PinkPantheress feat. Zara Larsson — Stateside
- Shakira y Burna Boy — Dai Dai
- Teyana Taylor y Lucky Daye — Hard Part
Mejor Pop
- Ariana Grande — hate that i made you love me
- Charli xcx — SS26
- LISA — Dream feat. Kentaro Sakaguchi
- Olivia Rodrigo — drop dead
- Sabrina Carpenter — House Tour
- Tate McRae — Nobody’s Girl
- Taylor Swift — The Fate of Ophelia
Mejor Hip-Hop
- Cardi B feat. Kehlani — Safe
- Don Toliver — E85
- Drake — Janice STFU
- Megan Thee Stallion — LOVER GIRL
- Travis Scott — DUMBO
- Tyler, The Creator — SUGAR ON MY TONGUE
Mejor R&B
- Bruno Mars — I Just Might
- Chris Brown — It Depends/Obvious
- Dave & Tems — Raindance
- Justin Bieber — YUKON
- Kehlani — Folded
- Mariah the Scientist & Kali Uchis — Is It a Crime
La lista completa incluye además categorías como Mejor Alternativo, Mejor Coreografía, Mejores Efectos Visuales y otras categorías profesionales que no están abiertas al voto del público.
Taylor Swift hará historia en los VMAs
Taylor Swift no solo competirá por nueve premios. Durante la ceremonia recibirá el Artist Director Honors, un reconocimiento que MTV entrega por primera vez y que distingue el trabajo de los artistas detrás de la cámara.
Con este premio, Swift llegará a 31 VMAs, convirtiéndose en la artista más premiada en la historia de los Video Music Awards y superando a Beyoncé, quien actualmente suma 30.
Madonna regresará al escenario de los VMAs
Uno de los momentos más esperados será el regreso de Madonna al escenario de los VMAs. La cantante abrirá la ceremonia y volverá a actuar en estos premios después de 23 años.
La presentación llega además en un año en el que la artista encabeza las nominaciones con 11 menciones, lo que convierte su regreso en uno de los grandes acontecimientos de esta edición.
¿Quiénes actuarán en los MTV VMAs 2026?
Entre las actuaciones confirmadas están Madonna, LISA, RAYE, Sienna Spiro, Shaboozey y Gunna, además de GENER8ION junto a Yung Lean.
La ceremonia también contará con el reconocimiento a Nirvana, que recibirá el Video Vanguard Award, uno de los mayores homenajes de la noche.
¿Hasta cuándo se puede votar?
El público puede votar en distintas categorías a través del sitio oficial de MTV. La votación para las categorías abiertas al público concluye de manera escalonada; algunas, como Video del Año, Artista del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo, permanecen activas hasta antes de la ceremonia.
MTV también confirmó que Mejor Artista Nuevo permanecerá abierto durante la transmisión de los premios.
Con Madonna de regreso al escenario, Taylor Swift a punto de convertirse en la artista más premiada de la historia de los VMAs y una nueva generación de artistas compitiendo por sus primeros Moon Person, la edición 2026 promete una noche especialmente importante para la historia de estos premios.