Ante la carrera interna por la candidatura del PAN a la alcaldía de la capital, el presidente del Comité Directivo Municipal, Mario García, descartó que él tenga “alguna directriz, alguna línea”, respecto a quién tiene que abanderar al partido azul por la Presidencia Municipal de Chihuahua.

“Yo no tengo ninguna directriz, ninguna línea, el presidente del Comité Directivo Municipal no solamente va a ser parte de los trabajos de la estructura de representantes, sino eventualmente estaré impulsando los proyectos que Acción Nacional defina”, explicó García.

Asimismo, agregó que “yo como mienbro activo, tendré la posibilidad de elegir bajo el procedimiento que se defina, pero por supuesto te confirmo que la intención de venir a presidir el Comité tiene que ver con Marco Bonilla, tiene que ver con apostarle al precandidato que tenemos en este momento, que es la prioridad del Comité Directivo Municipal”.

Además y respecto a los roces internos que han surgido por esa candidaturac Mario García infiel que “he mantenido un diálogo permanente con los diferentes grupos, voces dentro del partido, hemos escuchado inquietudes”, sin embargo, recordó que será el Comité Ejecutivo Nacional del PAN el que determine cómo elegirán a la persona que los abandere por la alcaldía de Chihuahua capital.