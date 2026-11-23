Luego del registro de Marco Bonilla como precandidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, destacó la “valentía y habilidad política” de Bonilla para unificar al partido, pues desde 1992, los panistas no tenían un candidato de unidad rumbo a la gubernatura.

Chávez Madrid reconoció que “ese fue el tamaño del coraje, de valentía, pero sobre todo de escucha y de habilidad política que tuvo Marco para que el día de ayer se convirtiera en nuestro precandidato”.

El líder de la bancada panista recordó que “desde 1992 no teníamos un precandidato con estas características, que unificara a todo el PAN”.

Asimismo, Alfredo Chávez volvió a reiterar que en este proceso electoral están en juego la seguridad de las familias chihuahuenses, pues un eventual triunfo de Morena sería permitirle la entrada a un narcogobierno.