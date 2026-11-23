Manque Granados acusó al Gobierno Federal de Morena de dejar sin ejercer 44 mil 457 millones de pesos destinados al programa de vacunación universal entre 2022 y 2025, y exigió investigar quién tomó esas decisiones y qué responsabilidades pueden derivarse.

“De cada 10 pesos disponibles para vacunación, solamente se ejercieron alrededor de tres. No estamos hablando de falta de dinero, sino de recursos autorizados para proteger la salud que no se utilizaron”, señaló la diputada federal por Chihuahua.

Informó que diputados del PAN anunciaron una denuncia penal para investigar posibles omisiones y determinar si la falta de cobertura y prevención tuvo responsabilidad en las muertes registradas por enfermedades prevenibles.

Manque Granados lamentó que México haya enfrentado entre 2025 y 2026 un brote de sarampión con decenas de fallecimientos.

Señaló además que la falta de vacunas forma parte de un problema más amplio en salud, pues ocho de cada diez gestiones que recibe de la gente en la calle están relacionadas con medicamentos y atención médica, mientras su propuesta de reembolso de medicamentos fue rechazada.

“Queremos saber por qué no se ejercieron esos recursos, quién tomó esas decisiones y qué responsabilidad tuvo cada autoridad. En salud pública no puede haber impunidad”, concluyó Manque Granados.