La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de su titular, Luis Aguirre, dio a conocer una serie de resultados en Ciudad Juárez por parte de la policía del Estado y el modelo de seguridad Centinela, donde destacan la detención de 686 personas por delitos del fuero federal y 6 mil 737 por delitos del fuero común en lo que va de la actual administración, es decir, un total de 7 mil 423 generadores de violencia arrestados.

En su intervencion, Aguirre indicó que, gracias a los trabajos permanentes de la SSPE, se han recuperado un total de 623 vehículos con reporte de robo, además de 888 vehículos involucrados en la comision de algún delito.

A esto se le suma la desarticulación de 224 bandas delictivas, el aseguramiento de 815 armas de fuego, 30 mil 402 municiones, 2.9 millones de unidades de fentanilo y una tonelada de marihuana. Dichas acciones representan una afectación económica estimada de más de 446 millones 406 mil pesos a las estructuras criminales.

Finalmente, Aguirre destaco la importancia del modelo de seguridad Centinela para la ciudad fronteriza, donde aseveró que Centinela no es solo la torre, sino toda una plataforma de seguridad.

La SSPE reafirma su compromiso con la seguridad de la ciudadanía a través de acciones de protección y vigilancia permanentes en la zona norte.