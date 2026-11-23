WIM100 2026 es impulsado por Women in Mining Reino Unido, que distingue a mujeres cuya trayectoria, influencia y liderazgo están contribuyendo a construir el futuro de la industria minera en el mundo.

Chihuahua, Chih.– La ingeniera química Blanca Paola Cázares fue reconocida dentro del listado WIM100 2026 donde participan mujeres en 42 países, destacadas por generar impactos significativos en ámbitos como la sostenibilidad, la innovación, el desarrollo del talento, la transformación organizacional, las políticas públicas y el fortalecimiento de la relación entre la minería y la sociedad.

Paola Cázares cuenta con dos décadas de trayectoria en minería, actualmente se desempeña como Directora de Sostenibilidad y Asuntos corporativos en Agnico Eagle México donde ha construido una trayectoria caracterizada por integrar visión estratégica, conocimiento técnico y liderazgo institucional, entre los hitos más relevantes asociados a su trayectoria destacan:

Su papel en la implementación del estándar internacional Towards Sustainable Mining (TSM), considerado uno de los marcos de desempeño más exigentes de la industria minera global. Esta labor contribuyó a que Complejo Minero Pinos Altos obtuviera los reconocimientos de Excelencia Ambiental y Excelencia Social, convirtiéndose además en la primera operación del corporativo canadiense Agnico Eagle Mines en recibir una distinción otorgada por The Mining Association of Canada, referente internacional en materia de minería responsable.

Otro de sus aportes más relevantes ha sido su contribución para el desarrollo e implementación de la Política de Maternidad de Agnico Eagle, considerada una de las prácticas con mayor impacto social dentro de la industria minera mexicana. La iniciativa convirtió a la organización en uno de los primeros centros de trabajo del sector en ofrecer una licencia extendida de hasta 280 días para madres trabajadoras, con conservación de prestaciones y certeza laboral durante su proceso de reincorporación.

En 2025, la ingeniera Cázares se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia del Clúster Minero de Chihuahua, organismo que agrupa a empresas, proveedores, instituciones académicas y especialistas vinculados con una de las industrias más importantes para la economía del estado. Asimismo, se desempeña como vicepresidenta de la Comisión de Sustentabilidad de la Cámara Minera de México y Consejera de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A.C.

A lo largo de su carrera, Paola Cázares ha promovido una visión del liderazgo impulsando una agenda enfocada en la sostenibilidad, la innovación, la formación de talento y el fortalecimiento de la confianza entre industria, comunidades y sociedad. Su trabajo ha contribuido a posicionar a Chihuahua y a México como referentes en la evolución hacia una minería moderna, responsable y preparada para responder a las exigencias de un entorno global en constante transformación.

La edición 2026 de WIM100 se desarrolla bajo el tema “Many Roles, One Industry” (Muchos Roles, Una Sola Industria), una iniciativa que busca visibilizar la diversidad de perfiles profesionales que impulsan el desarrollo del sector minero y destacar que el futuro de la industria depende de la participación de líderes provenientes de disciplinas tan diversas como la ingeniería, las ciencias ambientales, la investigación, las finanzas, la comunicación, la gestión social y las políticas públicas.

De acuerdo con Women in Mining UK, las mujeres reconocidas en esta edición comparten una capacidad excepcional para abrir camino, inspirar a nuevas generaciones y promover cambios positivos dentro y fuera de las organizaciones donde participan, consolidándose como referentes para el desarrollo de una industria más innovadora, inclusiva y sostenible.

Acerca de WIM100

Creado en 2013 por Women in Mining UK, 100 Global Inspirational Women in Mining (WIM100) es uno de los reconocimientos internacionales más relevantes para el liderazgo femenino en la industria minera. Publicado cada dos años, distingue a mujeres que están generando una contribución significativa al desarrollo del sector a través de su influencia, innovación, visión de futuro y capacidad para impulsar transformaciones positivas en la minería global. Con la edición 2026, la comunidad WIM100 alcanza las 700 mujeres reconocidas en todo el mundo.

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