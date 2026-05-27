Seguirá incertidumbre hasta que se negocie TMEC; señala Index

El presidente de Index, René Espinosa Terrazas dio a conocer que hay una incertidumbre actual por la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), por lo cual esperan que una vez pasado este episodio se dé la inversión extranjera esperada.

“Incertidumbre en el tema del TMEC esto sigue avanzando poco incierto con un tema bilateral y lo cual puede dar un tema de apertura para temas en común con Estados Unidos y México, al hacer a un lado una parte de Canadá se tiene que concretar en junio, yo creo que lo que tiene que hacerse en términos políticos es meramente interno obviamente repercute en la sociedad, temas preelectorales pero en el tema de industria que vemos con empresas tractoras buscando empresas, esto es muy buena señal”, comentó.

En este sentido, indicó que a pesar de esta incertidumbre las empresas que se han quedado en el estado han enfrentado la complejidad y el valor agregado con sueldos buenos y se ve reflejado en el tema de exportación.

La industria manufacturera espera el anuncio de inversión extranjera en el próximo semestre, por lo cual hay una buena expectativa.